Окупанти обстріляли автомобіль з гумдопомогою. Фото: ДСНС

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Російські окупанти обстріляли авто українських рятувальників у неділю, 11 грудня.

Під артобстріл потрапив автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники везли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута в Донецькій області. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

На цьому авто рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду, зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня потрапили росіяни, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, але оперативний автомобіль був пошкоджений. Зафіксовано тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер.

Рятувальники зазначили, що жителі багатоповерхівки допомагали співробітникам ДСНС гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу, своєю водою, бо було важливо врятувати дорогоцінні запаси.

Нагадаємо, 6 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та розташовані поряд житлові будинки. В результаті загинув співробітник водоканалу.