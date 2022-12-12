В окупованому Скадовську підірвали авто колаборанта - заступника сальдо

https://racurs.ua/ua/n177741-v-okupovanomu-skadovsku-pidirvaly-avto-kolaboranta-zastupnyka-saldo.html

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У тимчасово окупованому Скадовську підірвали авто ексдепутата-колаборанта Віталія Булюка, якого називають «першим віце-губернатором Херсонської області».

Місто закрили на в’їзд та на виїзд. На під’їздах до міста заблоковано весь транспорт.

Так званий «міністр охорони здоров’я» окупованої частини Херсонської області Вадим Ільмієв підтвердив поранення і госпіталізацію Булюка.

Він «займався питаннями економіки, фінансово-бюджетної політики, сільського господарства, доходів і зборів».

Автомобіль вибухнув о 12:30 біля приватного будинку Булюка на Маріїнській вулиці. Зрадника з пораненнями госпіталізували, а його водій загинув на місці, повідомили у Скадовській міськраді.

У травні 2022 року Булюка окупаційна влада призначила одним із «заступників» так званого голови облдержадміністрації володимира сальдо. У серпні колаборант булюк став тимчасовим головою окупаційної адміністрації Херсонщини.