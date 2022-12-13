Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n177765-rada-pidtrymala-likvidaciu-okrujnogo-adminsudu-kyieva-foto.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні парламенту, 13 грудня. За нього проголосували 310 народних обранців. Ще двоє утрималися, а 31 нардеп не голосував. Про це повідомив співзасновник і голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков у Facebook.

ОАСК ліквідували, — написав він.

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва був відомий багатьма скандалами, такими як відсторонення з посади Уляни Супрун та скасування рішення про націоналізацію «ПриватБанку».

Також журналісти з’ясували, що цей суд повинен був «призначити» втікача Віктора Януковича президентом України у разі захоплення російськими військами Києва.

Нагадаємо, 12 грудня правовий комітет парламенту розглянув два проекти законів № 5369 (та № 5370) про ліквідацію ОАСК та схвалив їх.

Ще у квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію вніс до Верховної Ради невідкладний закононопроект про ліквідацію ОАСК, але його не розглядали до цього часу. Глава держави пропонував натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.