ЗСУ можуть отримати ще 30 модернізованих в Чехії танків Т-72

https://racurs.ua/ua/n177780-zsu-mojut-otrymaty-sche-30-modernizovanyh-v-chehiyi-tankiv-t-72.html

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Україна має опціон (право придбання) на модернізацію ще 30 танків на підприємстві Excalibur Army в Чехії. Це додаткова кількість бронетехніки до 90 Т-72, які були закуплені США та Нідерландами.

Раніше ці танки законтрактувала одна з країн Африки, але вона погодилася залишити їх для України.

На підприємстві Excalibur Army розповіли про те, як проходить модернізація бронетехніки для ЗСУ.

Наступного тижня будуть отримані перші п’ять одиниць танків для України, ми хочемо поставити 18 одиниць до кінця року, — повідомив для видання Novinky. cz комерційний директор компанії Річард Кубена.

Зазвичай на модернізацію техніки потрібно 66 робочих днів. Проте робота вже добре налагоджена, тому раз на чотири дні одна одиниця виходить з фабрики й одночасно приїжджає наступний танк для модернізації.

Танки, які отримують на відновлення, зазвичай у поганому стані, оскільки часто техніка зберігалася на відкритому повітрі кілька десятків років. Машини іржаві, запорошені і непрацюючі.

Під час модернізації техніку повністю перезбирають.

Таланда розповів, що на виробництві можуть відновити 85% компонентів, решта береться зі складу, купується або виготовляється.

Танки Т-72Б, які отримала Україна, будуть оснащені динамічною бронею, новою системою зв’язку від компанії Mesit, новою панеллю приладів та засобами для нічного бачення.

13 грудня в «Укроборонпромі» повідомили, що їхні виїзні ремонтні бригади відновлюють 90−95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або у «сірій» зоні. Рекорд — сім відновлених машин за добу трьома людьми. Відновлюють як українську, так і російську трофейну техніку.