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Ракурс
Рада підтримала реформу містобудування, її критикували за можливі зловживання забудовників

Рада підтримала реформу містобудування, яку критикували за можливі зловживання забудовників

13 гру 2022, 19:29
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Нардепи ухвалили законопроект про реформу містобудування.





Законопроект № 5655 часто називають скандальним, оскільки він фактично повністю нівелює контроль громад та міст за будівництвами.

Раніше цей законопроєкт критикував Мінкульт, архітектори та Асоціація міст України, а НАЗК відправив офіційний лист про те, що запропонована редакція не узгоджується з Антикорупційною стратегією та не вирішує проблем недостатньої прозорості в галузі будівництва.

Але головна новація законопроєкту № 5655 в тому, що контроль над містобудівництвом передадуть приватним структурам. Забудовники зможуть створити компанії для контролю самих себе.

Дуже важко якось поки що зрозуміти, в чому тут вигода для людей. Поки що видно лише вигоду для забудовників. Один з найбільших ризиків: громадяни не будуть мати жодного впливу на те, що і як будують забудовники, а приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе, — заявляв рух «Чесно».

За містобудівну реформу у Раді знайшлася майже мінімальна необхідної кількість голосів (228).

«Слуги народу» зібрали голоси по суті завдяки народним депутатам, які були обрані від проросійської політичної сили ОПЗЖ, а також тих, то входить у депутатську групу «За майбутнє" і «Довіра», — підкреслюють в «Чесно».

Аналітики вже закликали президента ветувати законопроект.

Позиція СН та Олени Шуляк

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк Олена Шуляк заявила, що уповноважених осіб з містобудівного контролю реєструватимуть у Мінрегіоні тільки в разі їх відповідності низці критеріїв, у тому числі — розширеній майновій відповідальності власників таких фірм. Відтепер здійснення містобудівного контролю «приватним контролем» не допускатиметься, якщо в замовника або генпідрядника та уповноваженої особи наявні спільні кінцеві бенефіціарні власники юридичної особи.

Ми запроваджуємо тотальну цифровізацію всіх процесів у будівельній сфері. Це означає, що будувати можна лише за наявності усіх дозвільних документів, яка автоматично видаватиме єдина електронна система, що пов’язана з усіма необхідними реєстрами. Вона ж блокуватиме проекти з порушеннями законодавства, — пояснила для прес-служби СН Шуляк.

Цей законопроєкт вона називає найголовнішою умовою старту повноцінної відбудови країни.

Критика реформи

Бізнес обурювався сумами штрафів, які вводить законопроект. У Спілці підприємців зауважували, що каратимуть навіть за формальні порушення. Архітектори критикують законопроєкт за утиски прав архітекторів та ризики монополізації ринку. Вони заявляють, що документ враховує виключно інтересам забудовників і нашкодить містам.

Глави українських міст та селищ також виступили проти закону № 5655 про реформу містобудування.

Органи місцевої влади — за лобізм великих забудовників та обмеження прав місцевого самоврядування. Громадські активісти — за відсутність інструментів для широкого громадського контролю та корупційні ризики в Мінрегіоні.

Джерело: Ракурс


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