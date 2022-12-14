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Ракурс
Як розпізнати і що робити при виявленні «Шахеда», вказало МВС

Як розпізнати і що робити при виявленні «Шахеда», вказало МВС

14 гру 2022, 11:23
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Як розпізнати і що робити при виявленні дрона-камікадзе «Шахед», вказало Міністерство внутрішніх справ України.





Правоохоронці наголосили, що двигун цього типу іранського безпілотника гучний і схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Дрон-камікадзе літає на малій висоті — до чотирьох кілометрів і є малопомітним для радарів.

У разі загрози атаки дронів, варто прислухатися до наступних рекомендацій:

  • намагайтеся потрапити в спеціальні укриття;

  • користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;

  • тримайтеся подалі від адміністративних будівель, стратегічних, військових об'єктів, автозаправних станцій;

  • якщо укриття далеко, дотримуйтеся правила «двох стін».

Не можна ховатися у під’їздах, під арками, на сходах та залишатися в автотранспорті.

Про переміщення ворожих безпілотників або про місце їх падіння необхідно повідомити за номером 102.

Не наближайтесь до дрона, не чіпайте уламки, — наголосили в МВС.

Джерело: Ракурс


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