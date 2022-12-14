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Ракурс
Жан-Клод Ван Дамм привітав ЗСУ гаслом “Слава Україні"

Жан-Клод Ван Дамм привітав ЗСУ гаслом «Слава Україні» (ВІДЕО)

14 гру 2022, 13:20
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Голлівудський актор Жан-Клод Ван Дамм приїхав в Україну. Він вже встиг сфотографуватися разом із військовослужбовцями Збройних сил України. Ван Дамм також вимовив гасло «Слава Україні!»





Раніше актора помітили в одній з приватних лікарень на Закарпатті. Причина його візиту невідома — Ван Дамм заборонив розголошувати будь-яку інформацію.

Нагадаємо, Ван Дамм зустрічається з українкою й неодноразово відвідував нашу країну. Окрім того, актор знімався в Україні у серіалі від Netflix «Останній найманець» (The Last Mercenary) 2020 року.

Свого часу актор товаришував з воєнними злочинцями володимиром путіним та рамзаном кадировим. Які в них зараз відносини — невідомо.

Джерело: Ракурс


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