Кількість вивезених до рф українських дітей назвав омбудсмен

Рашисти масово вивозять до рф українських дітей, фото: «Дивись.Інфо»

https://racurs.ua/ua/n177809-kilkist-vyvezenyh-do-rf-ukrayinskyh-ditey-nazvav-ombudsmen.html

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До рф з початку повномасштабного російського вторгнення було вивезено понад 12 тис. українських дітей. З цього переліку 8,6 тис. дітей були депортовані примусово.

Про це під час брифінгу заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначає, що ці цифри значно відрізняються від поширюваної у публічному просторі інформації про 150 тис. українських дітей, які перебувають на території рф, оскільки включаєють лише верифіковані випадки.

Як омбудсмен, разом з правоохоронними органами, з офісом генерального прокурора, ми знаємо, звідки конкретна дитина була депортована, де і в якому статусі вона проживала на території України, де вона зараз знаходиться на території рф, в якому статусі, які дії проводяться щодо неї російською владою, — наголошує він. — Я можу казати лише про верифіковані, підтверджені цифри.

За словами Лубінця, по кожному такому випадку відкривається кримінальне провадження.

Нагадаємо, у міноброни рф ще на початку травня заявили про депортацію до росії 200 тис. українських дітей.