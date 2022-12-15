росія рятує нафту від "стелі цін" і продає її Індії вдвічі нижче за ринкову ціну

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росія в грудні продавала Індії нафту марки Urals значно нижче за граничну ціну в 60 доларів.

Про це повдіомляє Reuters з посиланням на чотири джерела.

5 грудня набула чинності заборона на морські постачання російської нафти до країн ЄС і стеля цін у 60 дол. за барель на нафту з росії, що перевозиться морем. Рішення узгодили Євросоюз, країни G7 та Австралія. росія заявила, що не дотримуватиметься цієї межі, навіть якщо їй доведеться скоротити виробництво.

Тепер Москва змушена шукати альтернативні ринки збуту, переважно в Азії, приблизно на 1 млн барелів на день. Два трейдери розповіли Reuters, що дії Заходу поставили російських виробників в умови жорсткої конкуренції один з одним і з постачальниками з Азії, Європи та Близького Сходу, тому їм довелося знизити ціни.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Індія стала основним ринком збуту нафти марки Urals. У грудні, за даними джерел агентства, за деякими угодами ціна на Urals в індійських портах, включаючи страхування та доставку на судні, впала на 12−15 дол. за барель порівняно із середньомісячним значенням марки Brent.

Російські постачальники нафти намагаються самі займатися транспортуванням нафти Urals до Індії, використовуючи власні судна та партнерів із перевезень, що може знизити транспортні витрати, кажуть трейдери. Але багато виробників нафти, як і раніше, покладаються на торгові фірми, це означає, що їм доводиться ділитися будь-яким прибутком.

Індія — другий за величиною споживач нафти в Азії після Китаю, але маршрут до країни коротший, ніж до Китаю, а нафтопереробні заводи країни підходять для переробки російської нафти.

Крім того, Індія визнає судна та страхове покриття, що надаються російськими компаніями, які не визнаються в Європі. За даними Refinitiv Eikon, постачання Urals до Індії минулого місяця зросли щонайменше до 3,7 млн тонн і досягли рекордних 53,2% від загального обсягу завантаження через морські порти.