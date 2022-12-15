Німеччина оновила список допомоги Україні - у ньому ракети до IRIS-T, бронемашини і спецтехніка

https://racurs.ua/ua/n177843-nimechchyna-onovyla-spysok-dopomogy-ukrayini-u-nomu-rakety-do-iris-t-bronemashyny-i-spectehnika.html

Ракурс

Німеччина передала Україні додаткові ракети до ЗРК IRIS-T, броньовані машини, артилерійські снаряди та швидкі.

На сайті Бундестагу оновили список переданої Україні допомоги. Цей перелік Німеччина оновлює щотижня, терміни та способи передачі озброєння та обладнання не уточнюються з міркувань безпеки.

В оновленому списку допомоги ФРН:

ракети для системи ППО IRIS-T;

дві одиниці БРЕМ Bergepanzer 2;

30 тис. снарядів до 40-мм гранатометів;

5 тис. артилерійських боєприпасів 155-мм;

чотири машини швидкої допомоги;

18 вантажівок 8Х8 зі спеціальною системою завантаження (Wechselladesystem).

Вантажівки Wechselladesystem з’явилися у списку німецької допомоги вперше. Це машини з гаковою системою завантаження для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.

Армія Німеччини використовує Wechselladersystem MULTI. Друге покоління цих машин має бронювання.

У стандартній комплектації машина має плоскі стелажі без бортів для перевезення боєприпасів. Додатково можуть використовуватися платформи з брезентом, резервуари для води та пального та універсальні контейнери.

Раніше стало відомо, що Німеччина готує до посилання в Україну 18 САУ RCH 155.