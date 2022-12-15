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Німеччина оновила список допомоги Україні - у ньому ракети до IRIS-T, бронемашини і спецтехніка
Німеччина оновила список допомоги Україні — у ньому ракети до IRIS-T, бронемашини і спецтехнікаhttps://racurs.ua/ua/n177843-nimechchyna-onovyla-spysok-dopomogy-ukrayini-u-nomu-rakety-do-iris-t-bronemashyny-i-spectehnika.htmlРакурс
Німеччина передала Україні додаткові ракети до ЗРК IRIS-T, броньовані машини, артилерійські снаряди та швидкі.
На сайті Бундестагу оновили список переданої Україні допомоги. Цей перелік Німеччина оновлює щотижня, терміни та способи передачі озброєння та обладнання не уточнюються з міркувань безпеки.
В оновленому списку допомоги ФРН:
- ракети для системи ППО IRIS-T;
- дві одиниці БРЕМ Bergepanzer 2;
- 30 тис. снарядів до 40-мм гранатометів;
- 5 тис. артилерійських боєприпасів 155-мм;
- чотири машини швидкої допомоги;
- 18 вантажівок 8Х8 зі спеціальною системою завантаження (Wechselladesystem).
Вантажівки Wechselladesystem з’явилися у списку німецької допомоги вперше. Це машини з гаковою системою завантаження для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.
Армія Німеччини використовує Wechselladersystem MULTI. Друге покоління цих машин має бронювання.
У стандартній комплектації машина має плоскі стелажі без бортів для перевезення боєприпасів. Додатково можуть використовуватися платформи з брезентом, резервуари для води та пального та універсальні контейнери.
Раніше стало відомо, що Німеччина готує до посилання в Україну 18 САУ RCH 155.
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