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Німеччина оновила список допомоги Україні - у ньому ракети до IRIS-T, бронемашини і спецтехніка

Німеччина оновила список допомоги Україні — у ньому ракети до IRIS-T, бронемашини і спецтехніка

15 гру 2022, 14:43
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Німеччина передала Україні додаткові ракети до ЗРК IRIS-T, броньовані машини, артилерійські снаряди та швидкі.





На сайті Бундестагу оновили список переданої Україні допомоги. Цей перелік Німеччина оновлює щотижня, терміни та способи передачі озброєння та обладнання не уточнюються з міркувань безпеки.

В оновленому списку допомоги ФРН:

  • ракети для системи ППО IRIS-T;
  • дві одиниці БРЕМ Bergepanzer 2;
  • 30 тис. снарядів до 40-мм гранатометів;
  • 5 тис. артилерійських боєприпасів 155-мм;
  • чотири машини швидкої допомоги;
  • 18 вантажівок 8Х8 зі спеціальною системою завантаження (Wechselladesystem).

Вантажівки Wechselladesystem з’явилися у списку німецької допомоги вперше. Це машини з гаковою системою завантаження для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.

Армія Німеччини використовує Wechselladersystem MULTI. Друге покоління цих машин має бронювання.

У стандартній комплектації машина має плоскі стелажі без бортів для перевезення боєприпасів. Додатково можуть використовуватися платформи з брезентом, резервуари для води та пального та універсальні контейнери.

Раніше стало відомо, що Німеччина готує до посилання в Україну 18 САУ RCH 155.

Джерело: Ракурс


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