Звідки і чим б’є росія, розповіли Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n177870-zvidky-i-chym-bie-rosiya-rozpovily-povitryani-syly.html

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Росія 16 грудня здійснює масовану атаку, випустивши по Україні вже понад 60 ракет. Мета ворога — роззосередити увагу протиповітряної оборони. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Випущені традиційно з літаків Ту-95 ракети Х-555 і Х-101, також є пуски «Калібрів» з Чорного моря. Маємо також запуски С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22 М3, які пускають ракети Х-22. Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. ППО спрацювала непогано, результати ми повідомимо, — заявив він в ефірі телемарафону.

З його слів, цього разу окупанти вперше застосували стратегічні бомбардувальники з району аеродрому Енгельса.

росіяни запустили ракети С-300 та ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3. Також у небі помітили роботу МіГ-31К — носіїв «Кинджалів».