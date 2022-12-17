Командування рф передислоковує окремі підрозділи на Херсонщині. Фото: stopcor.org

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Країна-агресор росія передислоковує окремі військові підрозділи в Херсонській області.

Загарбники відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки до району населеного пункту Нижні Сірогози. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 грудня.

Зазначається, що серед жителів окупанти розповсюджують інформацію, що російські окупанти залишать Каховку до кінця 2022 року. Ворог пропонує лояльним до агресора місцевим жителям переїхати до тимчасово окупованого Криму.

А на Луганщині росіяни продовжують чинити тиск на місцевих підприємців та змушують їх перереєструвати бізнес за російським законодавством.

Нагадаємо, російські військові почали додатково укріплювати берегову лінію в окупованому Криму, бо бояться висадки українського десанту. Ворог обладнує мережу мінних загороджень, окопів та траншей й встановлює ряди бетонних пірамідок, які нібито мають зупинити просування важкої техніки.