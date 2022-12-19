Вертоліт Мі-8 розбився та згорів у росії. Фото:

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Ракурс

Авіакатастрофа сталася в російській федерації у понеділок, 19 грудня.

У магаданській області розбився вертоліт Мі-8Т. Повітряна машина зазнала аварії під час заходу на посадку у селищі тахтоямськ в ольському районі. Про це Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» із посиланням на Далекосхідну транспортну прокуратуру.

Зазначається, що гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки. Троє членів екіпажу встигли евакуюватися до початку пожежі.

Вертоліт, який належав компанії ТОВ «Поляр-авіа», перевозив продукти харчування та запчастини до техніки.

Нагадаємо, 15 грудня у міжнародному аеропорту «Толмачево» у російському новосибірську літак Ан-12 здійснив вимушену посадку, після чого загорівся прямо на злітній смузі. Машина, яку охопив вогонь, входила до складу експериментальної авіації.