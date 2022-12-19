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Ракурс
Силовики Молдови упевнені в швидкому нападі росії

Силовики Молдови упевнені в швидкому нападі росії

19 гру 2022, 17:03
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росія може вдертися у Молдову вже у 2023 році. Точний час залежатиме від ходу бойових дій в Україні.





рф планує створити коридор із Придністровським регіоном, де зараз перебувають російські війська. Ризик наступу на столицю Молдови Кишинів є дуже високим.

Про це заявив керівник Служби інформації та безпеки Молдови в інтерв’ю TVR Moldova.

Питання не в тому, чи вирішить Російська Федерація вдертися в Молдову, а в тому, коли це відбудеться: чи на початку року — у січні, лютому, чи пізніше — у березні, квітні. Ми знаємо, що росія має намір рухатися далі і планує возз'єднатися із придністровським регіоном, який є територією Молдови, — повідомив Олександр Мустяце.

У жовтня Мустяце повідомляв, що Молдова посилюватиме контроль на своїх кордонах через збільшення потоку росіян до країни. Зокрема, в іноземців почали запитувати про мету поїздки до Молдови, наявності грошей та зворотного квитка з країни.

Джерело: Ракурс


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