Убивці, ви розбомбили його - у Петербурзі розібрали інсталяцію про побратимство зі знищеним московитами Маріуполем

https://racurs.ua/ua/n177979-ubyvci-vy-rozbombyly-yogo-u-peterburzi-rozibraly-instalyaciu-pro-pobratymstvo-zi-znyschenym.html

Ракурс

За напис «Ви його розбомбили» на серці з Маріуполем у Петербурзі затримали школярку.

18 грудня на встановленій на Палацовій площі в Петербурзі інсталяції із серцями «Петербург» та «Маріуполь» з’явився напис «Вбивці, ви його розбомбили, юди».

Як повідомляє «Обережно, медіа», написала це 17-річна школярка.

За їхніми даними, одинадцятикласницю затримали на Палацевій площі. Школярка добре навчається, бере участь в олімпіадах з математики та інформатики.

Раніше МК із посиланням на джерело в правоохоронних органах писав, що на дівчинку порушили адміністративну справу про дискредитацію ЗС РФ і відпустили під зобов’язання про явку.

Після появи напису інсталяцію розібрали. Передбачається, що її упорядкують і повернуть на місце.

13 грудня петербурзькі ЗМІ та пабліки повідомили, що інсталяцію на честь побратимства з Маріуполем встановили на Палацевій площі. До цього моменту українське місто вже два місяці як було формально окуповане росією.

За даними «Фонтанки», напис залишила 16-річна дівчина. «Обережно, новини» пише, що це 17-річна учениця 11-го класу однієї з місцевих шкіл.

На Дворцовой площади частично разобрали инсталляцию «Двойные сердца», посвященную «дружбе» Мариуполя и Петербурга.



На ней неизвестные написали «Вы разбомбили его», «Убийцы», «Иуды».



По подозрению в порче объекта задержали 17-летнюю школьницу и отпустили под обязательство о явке pic.twitter.com/VelY8VN5HV — Андрей Пивоваров (@brewerov) December 19, 2022

У прес-службі МВС повідомили, що на школярку склали адміністративний протокол за статтею про «дискредитацію» російської армії. Sota стверджує, що дівчину відпустили після складання протоколу під зобов’язання щодо явки. Інсталяцію пообіцяли повернути, як тільки зітруть напис.