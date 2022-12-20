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Ракурс
Пропагандистка сімоньян подякувала путіну за війну в Україні і закликала "мочити людожерів"

Пропагандистка сімоньян подякувала путіну за війну в Україні і закликала «мочити людожерів»

20 гру 2022, 16:40
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Російська пропагандистка маргарита сімоньян закликала до геноциду українців під проводом «боротьби з людожерами».





Дякую вам, що ви вириваєте з кривавої пащі цих людожерів наших людей. Що зважилися на це, — заявила сімоньян, звертаючись до президента рф владіміра путіна.

Російський народ, на переконання пропагандистки, допомагатиме «мочіть людожерів».

А ми будемо в цьому допомагати. Мочити людожерів стільки, скільки ви від нас вимагатимете, — підсумувала сімоньян під час вручення державних нагород рф.

Свою подяку-промову головний редактор телеканалу RT виголосила після того, як російський президент нагородив її орденом пошани за «численні заслуги перед Батьківщиною».

Сімоньян влітку схвалила вбивство 74-річного цивільного українського підприємця Олексія Вадатурського в МИколаєві та назвала його смерть від ракетного обстрілу рф «денацифікацією в дії».

Джерело: Ракурс


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