рф почала перекидати на південь білорусі завезену для чмобіків техніку

https://racurs.ua/ua/n178012-rf-pochala-perekydaty-na-pivden-bilorusi-zavezenu-dlya-chmobikiv-tehniku.html

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Російські окупанти перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь — ближче до кордону з Україною.

Як повідомляє @Hajun_BY, упродовж 20 грудня відбулося транспортування танків, вантажівок і особового складу ЗС рф з білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь, — ближче до кордону з Україною.

Йдеться про танки, бензовози та БМП.

Що відбувається

Рівень воєнної загрози з боку білорусі зростає. Про це заявив командувач Об'єднаних cил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, коментуючи нещодавні тренування літака наведення рф та літаків-перехоплювачів носіїв ракет «Кинжал» у повітряному просторі білорусі.

Аналітики ІSW вважають., що путін на переговорах 19 грудня не вмовив лукашенка вступити у війну.

Аналітики пройшли до такого висновку, проаналізувавши вчорашню зустріч: диктатори утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну. Але, знову повторювали тези про незрозумілу «західну загрозу» для білорусі.

Уранці 19 грудня білорусь раптово завершила перевірку готовності своєї армії, яку диктатор лукашенко оголосив за тиждень до цього. Тим часом термін навчань білоруських ЗС продовжено до кінця 2022 року.

За результатами зустрічі путіна та лукашенка сторони заявили, що білорусь поставила на бойове чергування С-400 та «Іскандер», передані росією.