Заступника голови ДСНС України усунули через постріл гранатомета в поліції Польщі - зброю подарували полякам

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Заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Дмитра Бондаря усунули з посади через вибух, у якому постраждав головний комендант поліції Польщі Ярослав Шимчик. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Я отримав інформацію про те, що заступника голови ДСНС України генерала Бондаря, відповідального за вручення подарунка командувачу [польською поліцією] генерала Шимчика, відсторонено від роботи. Із цього приводу в Україні також порушено кримінальну справу, — написав Камінський у твіттері.

Інцидент, у якому постраждав Шимчик, стався 14 грудня. Генерал не зазнав серйозних травм. Як пізніше розповів він сам, вибух (або постріл) стався, коли він переміщував два протитанкові гранатомети, які під час візиту в Україну йому подарували голови української Національної поліції та ДСНС. Гранатомет від поліції було перероблено на гучномовець, від ДСНС — ні. Але Шимчика запевнили, що обидва знаряддя були використані, не мають розривного заряду і не загрожують.

Otrzymałem informację, że odpowiedzialny za przekazanie prezentu komendantowi @PolskaPolicja gen. J. Szymczykowi zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. D. Bondar został zawieszony. W tej sprawie wszczęto również na Ukrainie postępowanie karne. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) December 20, 2022

У ДСНС 19 грудня висловили співчуття у зв’язку з подією, а також сподівання, що вона не вплине на подальшу співпрацю українських та польських правоохоронних органів.

Винятково з добрих намірів та глибокої подяки Ярославу Шимчику було передано символічний подарунок, пов’язаний із опором українського народу російському агресорові. Переконані, жодного наміру завдати шкоди головному коменданту поліції Польщі не було і не могло бути. Впевнені, що після вивчення обставин та причин цього нещасного випадку будуть зроблені належні висновки, — йшлося у заяві відомства.

Як з’ясували журналісти радіо RMF FM в одного з членів польської делегації, яка відвідувала Київ, генерал Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90 «Матадор»), тобто їхні використані тубуси.

Перший подарунок був від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Він виглядав як довга труба, закрита з двох боків пінополістиролом. Його перетворили на динамік. Клименко, як розповів один із членів делегації, навіть увімкнув музику, щоб продемонструвати його роботу. Українці запевнили, що всередині не було вибухових матеріалів.

Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергієм Круком. Після зустрічі заступник Крука Дмитро Бондар провів для них екскурсію кімнатою, де було зібрано предмети, знешкоджені службою, в тому числі снаряди та міни. Прощаючись, Бондар подарував Шимчику подарунок — подібний тубус гранатомета. Українці запевнили, що гранатомет використаний та безпечний, його можна перевозити без дозвільних документів і він коштує як брухт.

За словами джерела, делегація повернулася до Варшави машиною, а отримані подарунки Шимчик залишив у задній частині його кабінету.