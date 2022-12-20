Красиве життя дружини заступника шойгу оплачує фірма, яка відбудовує Маріуполь (ВІДЕО)

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Ракурс

Команда російського опозиціонера Навального розповіла про розкішне життя дружини заступника міністра оборони Тимура Іванова.

Вона витрачала сотні тисяч євро на відпочинок, коштовності та вбрання, а її рахунки оплачувала фірма, пов’язана з будівництвом у Маріуполі.

Розслідування ґрунтується на даних електронної пошти дружини чиновника — героїні світської хроніки 2000-х Світлани Іванової.

У жовтні її чоловіка Іванова включили до списку санкцій Євросоюзу. Світлана під санкції не потрапила і на початку грудня, мабуть, вкотре відвідувала дочку в Європі.

Команда Навального стверджує, що отримала доступ до восьми тисяч листів Іванової за 12 років, у яких були «рахунки, плани будинків, документи на яхти та вілли, чеки за антикваріат та прикраси, подробиці вечірок та тисячі фотографій».

В Навального переконують, що рахунки Іванової за коштовності та ремонт неодноразово оплачували інші люди чи компанії. Серед них фірми, пов’язані з «Олімпсітістроєм» — великим підрядником Міноборони рф, який будує житлові будинки в захопленому і знищеному Маріуполі.

Крім цього, однією з компаній, що пов’язана з «Олімпсітібудом» і яка оплачувала рахунки Іванових за ремонт, належить заміський будинок площею майже три тисячі квадратних метрів у Тверській області на березі Волги. При цьому технічні плани будинку від архітекторів отримувала саме Іванова на пошту.

Дружина заступника міністра оборони писала в інстаграмі про любов до батьківщини і цитувала священнослужителя Російської православної церкви. Разом з тим, вона щонайменше в минулому мала ізраїльський паспорт і разом із колишнім чоловіком володіла квартирою в Тель-Авіві, про яку не повідомляла у своїй декларації про доходи як дружина чиновника. Усі її діти не живуть в росії, з’ясували соратники Навального.

У березні 2022 року, після вторгнення росії в Україну, Іванова побувала у Франції, де живе її дочка, та у Великій Британії, де навчається син.

Також вона відвідала паризький магазин ювеліра Жоеля Артура Розенталя та купила одяг на вісім тисяч євро у бутіку Prada. Влітку 2022 року подружжя Іванов оформило розлучення (при цьому свідчень того, що вони розлучилися реально, соратники Навального, за їхніми словами, не знайшли).

Хто така Іванова

Світлана Захарова (дівоче прізвище героїні розслідування) вийшла заміж за Тимура Іванова у 2009 році. До того вона була дружиною бізнесмена Михайла Маніовича.

Щонайменше у 2010 році подружжя Іванових щосерпня стало їздити на Лазурний берег і орендувало дорогі вілли та яхти. З 2013 по 2018 рік — це період, як стверджують соратники Навального, вони уважно вивчили за листами Іванової — сім’я витратила на оренду вілл у Сен-Тропі щонайменше 850 тис. євро. Ще 250 тис. євро пішли на яхти.

Крім того, у 2011 році подружжя Іванов купило автомобіль Rolls-Royce Corniche 2001 року випуску, оформивши його на фірму в Люксембурзі. Машина коштувала 120 тис. євро, її реставрація ще 75 тис.

Тут просто окремий момент є. 120 тисяч євро, заплачені за відпускний Роллс-Ройс, за курсом 2011 року — це близько п’яти мільйонів рублів. Водночас ми маємо довідку про доходи Іванова за цей же рік, яку він до суду приносив, офіційніше нікуди. І згідно з нею, його дохід 112 тисяч на місяць. 1,3 млн на рік, а «Роллс-Ройс» за п’ять, — йдеться у розслідуванні.

Крім цього, Іванова купувала дорогий одяг (зокрема, сукні Dolce & Gabbana вартістю від 52 до 94 тис. євро), коштовності (зокрема кільце за 104 тис. дол.) та антикваріат (зокрема, набір скляних птахів за сім тисяч євро).

У 2018 році вона святкувала свій день народження у Стамбулі, що коштувало 178 тис. євро. 2021 року день народження Іванової відзначали у сімейному будинку на Рубльовці. Прийшли співак Григорій Лепс та прес-секретар президента рф дмитро пєсков. Того ж року Іванови, пєсков та його дружина Тетяна Навка їздили разом відпочивати на Алтай. У цій поїздці їм також співав Лепс.

Лише у 2020 році Іванова, за підрахунками команди Навального, витратила понад 109 млн рублів. З них 90 млн пішли на викуп половини квартири сім’ї її колишнього чоловіка. Житло знаходиться в центрі Москви на вулиці Поварській — недалеко від 1-го Зачатівського провулка, де, як раніше повідомляв «Проект», подружжя Іванових орендувало житло.

Також у них, за даними команди Навального та «Проекту», є особняк на Рубльовці та дворянська садиба ХІХ століття на Пречистенці. Ціна кожного з цих об'єктів нерухомості близько 600 млн рублів. Особняк записаний на «Російську Федерацію», садиба — на фірму водія Тимура Іванова. На неї оформлені автомобілі Rolls-Royce Ghost за 17 млн рублів і «Гелендваген» за 20 млн.