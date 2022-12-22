У росіян залишилося близько 200 іранських дронів — Гуменюк

https://racurs.ua/ua/n178089-u-rosiyan-zalyshylosya-blyzko-200-iranskyh-droniv-gumenuk.html

Ракурс

Скільки іранських дронів-камікадзе Shahed залишилося у росіян з останньої партії, вказала начальниця Оперативного командування прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

З її слів, рф ще має близько 200 іранських дронів з останньої партії. На думку Гуменюк, окупанти вже розуміють, що Збройні сили України успішно збивають безпілотники виробництва Ірану, тому «не дуже їх заощаджують». Проте воєнні злочинці рф намагаються запускати дрони подалі від зон вогневого контролю ЗСУ.

Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що нова партія іранських дронів-камікадзе Shahed, яку отримала росія від Ірану, нараховувала 250 БПЛА. Згодом вночі рф атакувала Україну 34-ма дронами. Унаслідок атаки міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися без електропостачання. Загалом станом на 16 грудня від світла були відключені понад 22 млн українців.

росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи. В Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.