Конгрес США підтримав конфіскацію російських активів для України

https://racurs.ua/ua/n178095-kongres-ssha-pidtrymav-konfiskaciu-rosiyskyh-aktyviv-zadlya-ukrayiny.html

Ракурс

Сенат США 22 грудня затвердив поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду щодо конфіскації активів російських олігархів на користь України.

Ця поправка дозволить Міністерству юстиції США через державного секретаря передати кошти, отримані від заарештованих активів олігархів або інших суб'єктів, що потрапили під санкції, народу України, — цитує Грема CNN.

Зі слів республіканця, його ініціатива «буде справжньою знахідкою для багатостраждального народу України» і дозволить «полегшити тягар американських платників податків».

Цю поправку на початку жовтня внесла двопартійна група сенаторів на чолі з демократом Майклом Беннетом та республіканцем Гремом.

У своєму проєкті сенатори пропонували наділити президента США надзвичайними повноваженнями з цього приводу та запровадити нові процедури, які дозволять конфіскувати активи, набуті злочинним шляхом, і спрямовувати їх на допомогу Україні, строком на три роки, до 2025 року.

У 2023 році США планують надати Україні та союзникам пакет допомоги на майде 45 млрд дол.

Нагадаємо, що нані лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів рф на користь України.

Раніше країни «Великої сімки» оголосили про наміри направити до 32 млрд дол. для підтримки бюджету України.