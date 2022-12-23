путін намагається зняти з себе відповідальність за війну. Фото:

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Президент країни-агресора рф володимир путін не готовий до мирних переговорів з Україною.

Диктатор продовжує розглядати Україну як нелегітимну державу, а президента Володимира Зеленського — як несамостійного гравця. Крім того, агресор подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за затяжну війну. Про це йдеться у ранковому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)за 23 грудня.

Раніше воєнний злочинець заявляв про те, що рф прагне до якнайшвидшого припинення повномасштабної війни проти України. Водночас він додав, що країна-агресор не буде збільшувати темпи «спеціальної військової операції», оскільки це призведе до «невиправданих втрат».

Проаналізувавши заяви диктатора аналітики ISW дійшли висновку, що ці висловлювання є частиною зусиль московської влади виправдати дорогі військові дії путіна перед громадянами рф, які все більше йде на жертви заради досягнення нереалістичних цілей кремля.

Також експерти наголошують, що армія рф в Україні не змогла домогтися будь-яких значних перемог після захоплення Лисичанська 3 липня.

Нагадаємо, 22 грудня воєнний злочинець і російський диктатор володимир путін запевнив, що хоче швидше закінчити війну проти України, проте «курочка по зернятку клює".