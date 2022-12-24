путін вийшов на люди, турбуючись про свою популярність й імідж у росії

https://racurs.ua/ua/n178148-putin-vyyshov-na-ludy-turbuuchys-pro-populyarnist-y-imidj-u-rosiyi-isw.html

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володимир путін, президент рф, став частіше з’являтися на публіці, щоб покращити власний імідж, який погіршився через невдачі армії росії в Україні.

Про це у звіті 24 грудня повідомив Інститут дослідження війни (ISW).

Виступи очільника Кремля, ймовірно, є частиною зусиль представити себе як лідера військового часу та відновити домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі напередодні вступу в другий рік війни. Протягом свого правління путін постійно покладався на особистий імідж, що допомогло йому створити образ всевидючого та постійно присутнього правителя. Зараз він намагається відновити його напередодні наступних президентських виборів 2024 року, — припускають експерти.

Раніше в ISW нагадали, що путін намагається зняти з себе відповідальність і все частіше говорить про те, що росія прагне якомога швидше припинити війну проти України.

Аналітики зазначають, диктатор насправді виправдовується, коли постійно підкреслює, що рф не буде збільшувати темпи так званої «СВО», оскільки це призведе до «невиправданих втрат».