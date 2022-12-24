Український військовий записав відео з Опитного під Бахмутом, яке штурмують "вагнерівці"

https://racurs.ua/ua/n178149-ukrayinskyy-viyskovyy-zapysav-video-z-opytnogo-pid-bahmutom-yake-shturmuut-vagnerivci.html

Ракурс

Український військовий записав відео з Опитного під Бахмутом.

За цей населений пункт ідуть запеклі бої ще з жовтня. Його штурмують «вагнерівці».

Опитне тримається, — каже боєць на тлі танка, що рухається зруйнованою вщент вулицею населеного пункту.

24 грудня у мережі опублікували ще одне відео з-під Бахмута. На ньому показано вогонь реактивної установки ведення вогню, що встановлена у кузові джипа.

Нагадаємо, що вже декілька місяців саме Бахмут та його околиці — пекло російсько-української війни. Московити понад усе прагнуть взяти цей населений пункт і кидають сюди всі сили.