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Український військовий записав відео з Опитного під Бахмутом, яке штурмують "вагнерівці"
Український військовий записав відео з Опитного під Бахмутом, яке штурмують «вагнерівці»https://racurs.ua/ua/n178149-ukrayinskyy-viyskovyy-zapysav-video-z-opytnogo-pid-bahmutom-yake-shturmuut-vagnerivci.htmlРакурс
Український військовий записав відео з Опитного під Бахмутом.
За цей населений пункт ідуть запеклі бої ще з жовтня. Його штурмують «вагнерівці».
Опитне тримається, — каже боєць на тлі танка, що рухається зруйнованою вщент вулицею населеного пункту.
24 грудня у мережі опублікували ще одне відео з-під Бахмута. На ньому показано вогонь реактивної установки ведення вогню, що встановлена у кузові джипа.
Нагадаємо, що вже декілька місяців саме Бахмут та його околиці — пекло російсько-української війни. Московити понад усе прагнуть взяти цей населений пункт і кидають сюди всі сили.
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