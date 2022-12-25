Вибухи прогриміли на аеродромі в російському курську. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n178165-vybuhy-progrymily-na-aerodromi-v-rosiyskomu-kursku-video.html

Ракурс

Вибухи в російському курську прогриміли в ніч на неділю, 25 грудня.

Місцеві мешканці кажуть, що чули кілька вибухів в районі аеродрому «Халіно». У мережі вже з’явилося відео, зняте камерами відеоспостереження, де чітко чути звуки вибухів. Судячи з кадрів це сталося близько 3.30. Про це пишуть місцевий російський Telegram-канал «Типичный Курск».

Підписники надсилають відео гучних звуків з домофонів у залізничному районі. Повідомляють, що «хлопків» було кілька, — пише інший Telegram-канал «Курский бомондъ».

Користувачі соцмереж припускають, що в районі аеродрому спрацювала система протиповітряної оборони.

Як відомо, на околиці Курська знаходиться аеродром «Халіно», який зараз закритий для цивільних літаків. На летовищі базуються винищувачі російської армії, які бомблять Україну.

Нагадаємо, вибухи на аеродромі в курську гримлять вже не вперше. Так, 6 грудня влада області заявляла про ліквідацію пожежі, що почалася на аеродромі через атаку безпілотника.

Крім того, 5 грудня через атаку безпілотників сталися пожежі на військових аеродромах дальньої авіації в Саратовській та Рязанській областях.