пригожин хоче вилучити ресурси російських олігархів. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n178166-prygojyn-hoche-vyluchyty-resursy-rosiyskyh-oligarhiv-na-finansuvannya-viyny-isw.html

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Націоналізувати ресурси російських олігархів на фінансування війни в Україні хочуть у рф.

Засновник ПВК «Вагнера» євген пригожин був присутній на похороні найманця в санкт-петербурзі 24 грудня. Там воєнний злочинець заявив, що москві необхідно конфіскувати розкішні речі та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну через страх втратити привілейований спосіб життя. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так званий кухар путіна зазначав, що ці олігархи підтримують концепцію, згідно з якою «західні куратори» домінують у рф та порівняв сьогоднішню олігархію з росією 1990-х років.

Військові експерти вважають, що пригожин розпалив скандал у зв’язку з похороном найманця, щоб просунути свої політичні цілі, такі як легалізація «Вагнера». Його заяви про перерозподіл багатства на похороні отримали значний відгук у російському інтернеті.

Пов’язані з «вагнерівцями» ресурси відразу підтримали критику російських офіційних осіб. Аналітики припускають, що такими заявами пригожин хоче підняти свій авторитет серед росіян.

В ISW наголошують, що російський диктатор володимир путін раніше також критикував олігархів, заявляючи, що є такі, які не поділяють його настроїв. Ще на початку 2000-х років путін «націоналізував» великий бізнес, щоб зміцнити свою авторитарну клептократію.

Нагадаємо, у листопаді видання Bloomberg повідомляло, що представники російського бізнесу та політичних еліт налякані посиленням впливу так званого «кухаря путіна» євгена пригожина та його закликами до репресій.