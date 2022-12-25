Наліпка «Орки геть», фото: «Епіцентр»

https://racurs.ua/ua/n178175-danilov-zaklykav-ne-nazyvaty-rosiyan-orkamy-ta-svynosobakamy-detali.html

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Секретар Ради національної безпекb та оборони Олексій Данілов закликав українців занадто не захоплюватися вживанням для позначення росіян таких термінів, як «орк», «русня» чи «свинособака».

На думку чиновника, активне застосування таких термінів «розмиває" образ ворога. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому Даніловим сьогодні, 25 грудня, на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Пишемо і зразу документуємо для історії: «рускій», «росіянин», «росія» — вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав, — наголошує Данілов. — Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».

Тим більше, орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами), — додав він. — Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші ніж окупанти.

Варто додати, що у травні Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради закликав журналістів та медіаорганізації вживати слова «рашизм» та похідні від нього для визначення вибудованої в росії ідеології, котра виявила себе у вторгненні в Україну та ставленні російського суспільства до війни.