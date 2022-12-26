Російський газогін Nord Stream. Фото: lrt.lt

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Вартість ремонту російських газогонів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», де були зафіксовані пошкодження та витоки газу, оцінює компанія Nord Stream AG.

Оцінка вартості ремонту пошкоджень трубопроводах фахівці розпочали останніми тижнями. На ремонтні роботи може піти до півмільярда доларів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназване джерело.

Одна з оцінок ремонту починається приблизно з 500 млн дол., — цитує видання співрозмовника.

За словами джерела, також росіяни хочуть з’ясувати, наскільки довго пошкоджені нитки газопроводу матимуть змогу витримувати вплив солоної води.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі було зафіксовано витік газу. Згодом видання The Wall Street Journal із повідомленням на слідство зазначило, що вибухи підводних газопроводів з росії до Європи можна розцінювати як диверсію. Слідчі не змогли встановити причетних до аварії, але упевнені, що за цим стоїть російська федерація.

Джерело: The New York Times