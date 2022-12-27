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Ракурс
Росіяни змінили тактику застосування іранських дронів

Росіяни змінили тактику застосування іранських дронів

27 гру 2022, 09:11
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Російські окупанти змінили тактику застосування іранських дронів проти України.





Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що росіяни використовують другу партію безпілотників для виявлення української ППО.

Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони. Перша хвиля спрямована саме на це. А потім вже йде наступна ударна хвиля, — сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що саме масовий запуск іранських дронів, коли їх летить одразу кілька десятків, націлений на виявлення розташування українських комплексів ППО.

Саме тому ми знову і знову наголошуємо — не треба говорити, де і коли спрацювала ППО, — зазначила Гуменюк.

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування ворог зазвичай застосовує у денну пору доби, а дрони-камікадзе рф застосовує зазвичай вночі, але бувають виключення.

Джерело: Ракурс


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