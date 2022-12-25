У ЗСУ пояснили, в яку пору доби рф застосовує ракети та дрони. Фото:

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Російські окупанти використовують для атак українських тилових міст не лише ракети, але й дрони.

Крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування ворог зазвичай застосовує у денну пору доби. Однак дрони-камікадзе рф застосовує зазвичай вночі, але бувають виключення. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Вночі їм вигідніше запускати дрони, тому що радіолокаційно вони видимі, але візуально до них прив’язки немає, і їх збивати стрілецькими засобами — це кулеметами та зенітними гарматами фактично вже неможливо. Тому власне така відмінність, — зазначив він.

За словами військового, зазвичай ворог запускає «Шахеди» з 23.00 чи 00.00.

Ігнат зазначив, що робити прогнози на конкретні дати щодо збільшення кількості ракетних ударів є «невдячною справою». Також додав, що ворожа тактична авіація ніколи не полишає небо довкола України, це і Білорусь, і Крим, і тимчасово окуповані території. Там активність літаків є постійною.

Нагадаємо, 24 грудня армія російської федерації вивела в Чорне море чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 24 ракети.