Росіяни вивели в Чорне море ще один носій "Калібрів" - в ЗСУ порахували загальний залп

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Російська армія вивела в Чорне море ще один носій крилатих ракет «Калібр» — у морі їх тепер чотири, загальний залп становить 24 ракети.

За словами речниці ОК «Південь» Наталії Гуменюк, це може бути як підготовка до чергового ракетного удару, так і просто залякування.

З її слів, наразі в акваторії моря корабельне угруповання росіян збільшилось — у Чорному морі перебуває 11 одиниць, і серед них є ракетоносії.

У будь-якому випадку, сигнали повітряної тривоги — це сигнал до обов’язкового виконання, нагадала Гуменюк.

Збройні сили України, ймовірно, вже дуже скоро зможуть повністю звільнити Миколаївську область від окупантів та надати відповідний звіт. За словами Гуменюк, на Кінбурнській косі ситуація залишається складною, оскільки росіяни мають можливість перекидати туди сили по сухопутній ділянці. При цьому вони не припиняють обстріли прилеглих населених пунктів, що знаходяться на території Очаківської та Куцурубської громад.