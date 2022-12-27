Удар по аеродрому Енгельс пошкодив п’ять Ту-95, 17 військових рф загинуло — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n178243-udar-po-aerodromu-engels-poshkodyv-p-yat-tu-95-17-viyskovyh-rf-zagynulo-zmi.html

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Удар українського безпілотника по російському стратегічному аеродрому «Енгельс», де базуються Ту-95МС та Ту-160, завдав шкоди бомбардувальникам-ракетоносцям рф. За інформацією журналіста Володимира Золкіна, удар 26 грудня пошкодив одразу п’ять Ту-95МС, 17 росіян загинуло, ще 26 — дістали поранення, троє з них перебувають у важкому стані. Окрім цього, знищено «диспетчерську вежу».

Золкін вказав, що джерело інформації доволі надійне, але супутникових чи інших знімків, які могли б підтвердити чи спростувати цю інформацію — немає.

Супутникові фото аеродрому з апарату Sentinel-3 доступні лише у радіолокаційному діапазоні через щільну хмарність. Кілька днів поспіль над Енгельсом зберігається щільна хмарність на рівні понад 95%. Останній публічно доступний знімок у SAR-діапазоні був зроблений Sentinel-1 26 грудня о 05.00 за київським часом, вже після того як о 02.35 за місцевим часом там пролунали вибухи. Вкрай мала роздільна здатність цих знімків не дозволяють ідентифікувати ці об'єкти. Проте йдеться про літаки з розмахом крила у 50 метрів.

На північному майданчику для літаків можливо знайти 12−14 об'єктів, схожих на стратегічні бомбардувальники. Поряд з декількома великими об'єктами знаходяться інші — менші, що може свідчити про те, що поряд з літаками стоять машини.