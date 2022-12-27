Прикордонники розповіли про напружену ситуацію на кордоні з білоруссю

https://racurs.ua/ua/n178244-prykordonnyky-rozpovily-pro-naprujenu-sytuaciu-na-kordoni-z-bilorussu.html

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Ситуація на кордоні з білоруссю залишається контрольованою, проте напруженою. Наразі у прикордонних білоруських регіонах не спостерігається ударного угруповання, яке могло б піти новою атакою на Україну.

Ситуація на цьому напрямку залишається контрольованою, але дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Звісно, білорусь не припиняє підтримувати росію у війні, надаючи їй територію, інфраструктуру та повітряний простір, — розповів речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.

З його слів, ані кількість, ані характер дій білоруських підрозділів не змінюється, вони міняються на ротаційній основі.

Окрім цього, білорусь та рф постійно нагнітають ситуацію шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових. Йдеться про переміщення техніки, перевірки бойової готовності білоруських сил, а також продовженням нарощування угруповання так званої «Союзної держави», — зазначив Демченко.

Разом з тим, він наголосив, створення необхідного наступального угруповання, яке було б готове зараз здійснити вторгнення на територію України не відмічається.

Підрозділи ДПСУ та інші складові Сил оборони, які перебувають на посиленні кордону з білоруссю, готові до розвитку будь-якої ситуації, — додав прикордонник.

За його словами, будування фортифікаційних споруд та інші дії для укріплення рубежу тривають і надалі по всій протяжності кордону від Волині до Чернігівської області.

Нагадаємо, як розповіли сьогодні в британській розвідці, росіяни перекинули у білорусь частину танкової армії.