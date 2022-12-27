Путін заборонив продаж нафти країнам, які встановили “стелю” ціни

https://racurs.ua/ua/n178250-putin-zaboronyv-prodaj-nafty-krayinam-yaki-vstanovyly-stelu-ciny.html

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Воєнний злочинець, президент володимир путін заборонив продаж російської нафти країнам, які обмежили ціну на неї. Відповідний указ діятиме до 1 липня 2023 року. Диктатор виступив проти продажу сировини покупцям, які дотримуються встановленої країнами Заходу стелі цін.

Забороняється постачання іноземним юридичним особам та фізичним особам за умови, що в контрактах на ці постачання прямо або опосередковано передбачається використання механізму фіксації граничної ціни, — йдеться в указі, який сьогодні підписав путін.

Указ набирає чинності з 1 лютого 2023 року і діятиме до 1 липня 2023 року.

Він забороняє торгувати нафтою з юридичними особами, якщо в контракті використовується механізми граничних цін. Виняток робитимуть лише за спеціальним рішенням путіна.

На початку грудня Європейський Союз офіційно встановив граничну ціну на російську нафту на рівні 60 дол. за барель. Країни G7 також на неї погодилися. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що ціна у 60 дол. за барель замість 30 дол. дасть російському бюджету майже 100 млрд дол. на рік.

Західні ЗМІ писали, що експорт російської нафти через санкції та обмеження ціни впав на 50%. А вже 26 грудня російська влада вперше публічно визнала проблеми з експортом нафти.