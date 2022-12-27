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Ракурс
«Вагнерівці» демонстративно облаяли главу генштабу рф герасимова

«Вагнерівці» демонстративно облаяли главу генштабу рф герасимова (ВІДЕО)

27 гру 2022, 19:58
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Найманці з так званої приватної армії володимира путіна — ПВК «Вагнера» — публічно облаяли очільника генерального штабу росії валерія герасимова.





Ти п*д*р і чорт й*б*ний, — так вони звернулися до нього на відео.

Ймовірно, невдоволення найманців-артилеристів пов’язане з дефіцитом боєприпасів. Засновник ПВК євгеній пригожин не засудив таку поведінку. З осені він сам активно критикує російське армійське командування.

В ефірі «Радіо Свобода» російський політтехнолог Аббас Галлямов припустив, що пригожин діє за дорученням путіна. Таким чином володар кремля «відводить душу», оскільки невдоволений ситуацією на полі бою, а звільнення герасимова наразі вважає недоцільним.

Джерело: Ракурс


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