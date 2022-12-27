ЗСУ вдарили по росіянах на Запоріжжі — 100 вбитих і поранених

https://racurs.ua/ua/n178255-zsu-vdaryly-po-rosiyanah-na-zaporijji-100-vbytyh-i-poranenyh.html

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Сили оборони Таврійського напрямку вдарили по концентрації російських окупантів поблизу Новобілозерки Запорізької області. Воєнні злочинці рф втратили «200-ми» та «300-ми» близько сотні осіб. Серед них 15 працівників ФСБ.

Цю інформацію 27 грудня підтвердив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ворог втратив до 100 осіб загиблими та пораненими. Серед них 15 працівників ФСБ. Але ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів на правому березі Дніпра. У Нікопольському районі нашої області окупанти з РСЗВ «Град» та важкої артилерії здійснили обстріли Нікопольської, Марганецької та Червоногригорівської громад, — вказав Вілкул.

У Нікополі ворог пошкодив кілька приватних житлових будинків та господарських споруд, а в Червоногригорівській громаді — шість приватних будинків, два газогони, магазин та ЛЕП.