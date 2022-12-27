Трофейна техніка рф часто простоює через брак запчастин – WP

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Збройні сили України захопили сотні російських танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти, проте багато одиниць військової техніки простоюють в ангарах через брак запчастин.

Про це пише американське видання The Washington Post.

За словами бійця з танкового підрозділу 25-ї десантно-штурмової бригади Вадима Устименка, трофейних танків у справному стані дуже мало.

Ті, які можна було просто запустити або вимагалося лише кілька хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою працювали, становили, ймовірно, ще 30%. Решта 50% були мотлохом, який потребував великої роботи, — повідомив він.

Разом з тим, до деякої трофейної російської техніки Збройні сили України взагалі не мають запчастин. Так підрозділ ремонтного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади не зміг знайти необхідні деталі для російського БМП-3.

Також клопотів під час ремонтних робіт додають постійні перебої з електропостачанням. Генератора недостатньо для живлення всіх інструментів, необхідних для ремонту обладнання, — констатують у ремонтному батальйоні.

The Washington Post вказує, що під час відключень світла часто ремонтні бригади Збройних сил України змушені простоювати. І це є однією із цілей ракетних ударів росії.