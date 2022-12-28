Наслідки російського обстрілу, фото: Валентин Резніченко

https://racurs.ua/ua/n178261-rashysty-vnochi-obstrilyaly-try-gromady-dnipropetrovschyny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 грудня, вісім разів із «градів» та важкої артилерії обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Рашисти завдали ударів по трьох громадах:

Нікопольській;

Марганецькій;

Червоногригорівській.

Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там:

десяток приватних будинків та господарських споруд;

магазин;

автівку;

чотири газогони;

дві лінії електропередач;

20 сонячних панелей.

У інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.