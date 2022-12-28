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Наслідки російського обстрілу, фото: Валентин Резніченко
Рашисти вночі обстріляли три громади Дніпропетровщини (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178261-rashysty-vnochi-obstrilyaly-try-gromady-dnipropetrovschyny-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 грудня, вісім разів із «градів» та важкої артилерії обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Рашисти завдали ударів по трьох громадах:
- Нікопольській;
- Марганецькій;
- Червоногригорівській.
Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там:
- десяток приватних будинків та господарських споруд;
- магазин;
- автівку;
- чотири газогони;
- дві лінії електропередач;
- 20 сонячних панелей.
У інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.
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