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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Валентин Резніченко

Рашисти вночі обстріляли три громади Дніпропетровщини (ФОТО)

28 гру 2022, 08:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 грудня, вісім разів із «градів» та важкої артилерії обстріляли населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Рашисти завдали ударів по трьох громадах:

  • Нікопольській;
  • Марганецькій;
  • Червоногригорівській.

Найбільше постраждала Червоногригорівська громада. Російські снаряди понівечили там:

  • десяток приватних будинків та господарських споруд;
  • магазин;
  • автівку;
  • чотири газогони;
  • дві лінії електропередач;
  • 20 сонячних панелей.

У інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій.

Наслідки російського обстрілу, фото: Валентин Резніченко

Джерело: Ракурс


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