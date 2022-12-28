Окупанти незаконно вивезли з України понад 13 тис. дітей. Фото:

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Російські загарбники вивозять до країни-агресора українських дітей.

З початку повномасштабної війни проти України до рф з тимчасово окупованих територій були незаконно депортовані понад 13 тис. українських дітей. Про це 28 грудня міністр оборони Олексій Резніков повідомив у серії твітів про порушення правил ведення війни росією.

За словами очільника оборонного відомства, четверта Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини.

Але мета «русского мира» інша — вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами, — написав він.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з 24 лютого близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати або були депортовані на російську територію.

Нагадаємо, у грудні в Луганській обласній військовій адміністрації заявляли, що російські загарбники в окупованих районах почали примусовий процес отримання дітьми російського громадянства.