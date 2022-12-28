Прикордонники назвали число окупаційних військ рф у білорусі. Фото: ДПСУ

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Країна-агресор російська федерація зосередила на території білорусі тисячі своїх військових.

Станом на зараз у білорусі базуються 10 тис. 200 російських військових. Цього угруповання військ недостатньо для наступу на Україну. Про це голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко 28 грудня заявив в ефірі національного телемарафону.

Те угруповання, яке є у збройних сил російської федерації, це близько 10 тис. 200 військовослужбовців, воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави, — зазначив він.

Дейнеко зазначив, що щоденно і розвідка, і Прикордонна служба, і оперативно-розшукові підрозділи моніторять обстановку на території білорусі. Українцям також допомагають «негласні помічники», які повідомляють, що реальних можливостей для наступу у ворога зараз немає.

Нагадаємо, днями у білорусі мотострілецький батальйон та два танкові батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України. У ЗСУ заявляли про готовність підрозділів української армії відбити можливе нове вторгнення з території білорусі.