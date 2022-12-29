Російські сили під Бахмутом практично видихнулися

https://racurs.ua/ua/n178292-rosiyski-syly-pid-bahmutom-praktychno-vydyhnulysya-isw.html

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У сьогоднішньому зведенні про хід російського вторгнення в Україну американський Інститут вивчення війни (ISW) продовжує аналізувати ситуацію навколо Бахмута — міста на Донеччині на сході України, який російські війська без успіху намагаються взяти штурмом останні місяці.

29 грудня аналітики інституту висловили припущення, що дії російських військ під Бахмутом майже досягли кульмінації. Сьогодні вони говорять про це зі значно більшою переконаністю.

Військова доктрина США визначає «кульмінацію» як становище, в якому збройні сили будь-якої сторони більше не мають здатності продовжувати колишній формат бойових дій, чи то наступальні чи оборонні, а також коли сили більше не можуть атакувати і змушені перейти до оборони або взяти оперативну паузу.

На те, що російські війська Бахмута досягли точки кульмінації, вказують, на думку експертів, кілька факторів.

По-перше, високопоставлені українські офіційні особи безперешкодно відвідують позиції на передовій у Бахмуті. 20 грудня у місті побував президент Володимир Зеленський, а 27−28 грудня там перебував начальник головного управління розвідки Генштабу ЗСУ Кирило Буданов. Причому, судячи з даних геолокації, Буданов знаходився не далі ніж за 600 метрів від найближчого відомого місця розташування російських військ.

Візит Буданова підтверджує повідомлення, що з’явилися раніше в українських соцмережах, про те, що ЗСУ 21 грудня провели успішну тактичну контратаку, прогнавши російські війська з передмість Бахмута.

Нещодавні кадри з району бойових дій підтверджують попередні оцінки ISW про те, що через важкі втрати російські війська тепер здійснюють вилазки невеликими загонами піхоти, чисельністю до 10−15 осіб і без підтримки бронетехніки.

Згідно з повідомленнями, російські повітряно-десантні війська були спрямовані на підтримку «групи Вагнера», яка діє під Бахмутом, де 27 грудня провели спільну з вагнерівцями операцію. Те, що конвенційні російські військові кинуті на допомогу вагнерівцям, які досі старанно наголошували на своїй винятковій ролі в діях у Бахмута, узгоджується з тезою про те, що «група Вагнера» на цьому напрямі досягла кульмінації. Сили цього формування практично повністю виснажені та гостро потребують підкріплення з боку регулярної армії.

Якщо російські сили під Бахмутом справді досягли кульмінації, вони все одно можуть продовжувати агресивні атаки.

У подібному становищі вони можуть все ще робити неефективні вилазки невеликими загонами, хоча вкрай малоймовірно, що подібні напади зможуть принести значний оперативний успіх, підсумовують в ISW.