Війна "підвисла", бо Україна чекає зброю Заходу

https://racurs.ua/ua/n178293-viyna-pidvysla-bo-ukrayina-chekaie-zbrou-zahodu-budanov.html

Ракурс

Битва в Україні зараз зупинилася: ні Україні, ні росії не вдається здійснити значних проривів.

Про це розповів керівник головного управління розвідки українського генштабу Кирило Буданов.

Ситуація просто підвисла, — сказав Буданов в інтерв’ю Бі-Бі-Сі. — Руху немає.

Після того, як українські збройні сили у листопаді звільнили Херсон, основні бойові дії розгортаються у районі Бахмута на Донеччині. На решті ділянок фронту російські війська в основному займають оборонні позиції, а настання зими та нестача наступальних озброєнь змусили українські сили знизити інтенсивність наземних операцій уздовж лінії зіткнення, що розтяглася приблизно на 1000 км.

На думку Буданова, росія зараз «у повному безвиході» і має надзвичайно високі втрати. Тому Кремль вже прийняв рішення оголосити про чергову хвилю мобілізації. Однак, додає він, українській армії на багатьох напрямках, як і раніше, не вистачає ресурсів для подальшого просування вперед.

Ми не можемо завдати їм поразки на всіх напрямках у повному обсязі. Але й вони теж не можуть, — сказав Буданов. — Ми дуже сильно чекаємо на нові поставки озброєнь, а також надходження більш просунутих типів озброєння.

Раніше цього місяця головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що для досягнення успіху у війні необхідно значно більше озброєння, ніж надають зараз партнери України.

Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600−700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, гадаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але я не можу зробити це з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але менше, ніж мені потрібно, — сказав Залужний в інтерв’ю журналу Economist.

У Києві визнають, що тих обсягів та номенклатури озброєння, які надають Україні її партнери, і насамперед США, недостатньо для того, щоб здійснити перелом у війні.

На цей час Вашингтон надає військову допомогу Україні приблизно на 1,2 млрд дол. на місяць — тоді як прямі витрати на війну російського бюджету, згідно з розрахунками експертів, приблизно в 7−8 разів вищі.

Досі Білий дім відмовляється надавати Україні танки, БМП, бойові літаки або ракети далекого радіусу дії, а підписаний 9 травня Джо Байденом закон про лендліз, який би дозволив передавати Україні будь-які необхідні їй типи озброєння без бюрократичної тяганини, досі так і не почав діяти.