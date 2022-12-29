Росіяни використовують для атак свіжі крилаті ракети Х-101

https://racurs.ua/ua/n178308-armiya-rf-pochala-strilyaty-po-ukrayini-svijymy-raketamy-h-101.html

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Росіяни використовують для атак свіжі крилаті ракети Х-101.

Про це пише Defense Express з посиланням на джерела.

Під час сьогоднішнього удару по Україні була запущена щонайменше одна Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2022 року.

Під час обстрілу 22 жовтня літак Ту-95МС випустив ракету, що була виготовлена у другому кварталі цього року.

Це може вказувати на те, що російській «оборонці» все важче встигати виробляти нові ракети, бо якщо у жовтні рф використовувала Х-101, випущені у другому кварталі, то тепер — аж у четвертому. Час між виготовленням ракети і її пуском скоротився на декілька місяців, — пише видання.

Однією з причин цього може бути те, що рашистам з кожним місяцем все важче дістати закордонні компоненти, зокрема і комплектуючі з США, які вони активно використовують у своїй Х-101, водночас запаси таких компонентів, зроблені «заздалегідь», мають властивість закінчуватися.

Повітряні сили ЗСУ за підсумками обстрілу 29 грудня заявили, що сьогодні війська росії провели комбіновану атаку на Україну — вони запустили 11 дронів-камікадзе Shahed-131/136, ракети Х-101/Х-555 з Волгодонська та північного району Каспійського моря, ракети «Калібр» з Чорного моря та шість ракет Х-22 та Х-32. Також були два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

По прифронтових містах росіяни били ракетами комплексів С-300.

Загалом з 69 ракет збито 54. Українські сили ППО з вересня, відколи росіяни почали нападати на українську критичну інфраструктуру, збили понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе, повідомив 28 грудня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ранкові атаки росіян 29 грудня були націлені на 10 областей країни. Прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий повідомив у медіацентрі «Укрінформу», що ударами пошкоджено 28 різних об'єктів, з яких 10 об'єктів критичної інфраструктури. Поранені п’ятеро людей.