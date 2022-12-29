Зникнення чотирьох осіб в горах Закарпаття — двох загиблих виявили в Румунії

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Результати спільної з румунськими прикордонниками пошукової операції повідомило 29 грудня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Раніше стало відомо про зникнення в районі гори Піп Іван Мармароський чотирьох українців. На жаль, двох з них згодом знайшли без ознак життя.

25 грудня прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону отримали від своїх румунських колег інформацію про затримання двох осіб, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків. До пошукової операції залучили понад 30 військовослужбовців, фахівців аеророзвідки та Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Також піднімалася вертолітна авіація.

Ввечері 27 грудня прикордонники Румунії затримали двох із чотирьох зниклих чоловіків. Тоді ж виявили тіло людини без ознак життя.

Оскільки до місця ймовірного перебування четвертого зі зниклих чоловіків зі сторони Румунії було дістатися неможливо, прикордонники прийняли спільне рішення про захід на румунську територію зі сторони України. Згодом румунські прикордонники повідомили, що виявили останнього чоловіка, якого розшукували, але, на жаль, без ознак життя, — розповіли в ДПСУ.

Пошукову операцію ускладнював високий сніговий покрив та погана видимість.

Прикордонники закликали утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови: мороз, хуртовина, пориви сильного вітру та густий туман.