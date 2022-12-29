Прогноз глави СБУ на 2023 рік — Більше “бавовни” і зачистка “руского міра” в Україні

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Прогноз на 2023 рік озвучив глава Служби безпеки України Василь Малюк. Він прогнозує більше «бавовни» на території росії і зачистку любителів «руского міра» всередині України.

Можу прогнозувати у наступному році три речі: ще більше «бавовни» і нових спецоперацій СБУ, подальша зачистка п’ятої колони та любителів «русского мира» всередині України. І найголовніше: нові легендарні перемоги українських захисників, — анонсував Малюк.

Він зауважив, що СБУ разом з іншими силами безпеки та оборони робить все для перемоги.

2023-й має стати роком нашої перемоги… Ворог сильний, підступний і має ще достатньо ресурсів. Але ми гідно здолаємо будь-які труднощі. В цьому я переконаний, — вказав глава СБУ.

Нагадаємо, раніше Малюк розповів, що за відправлення в Україну агентів російських спецслужб відповідальний «офіс» двох посадовців часів президентства Віктора Януковича — тодішнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віце-преʼмєра Андрія Клюєва. В «офісі» працювали кадрові співробітники Пʼятої служби ФСБ рф, яка працює по Україні. Про звʼязок підозрюваного в державній зраді колишнього керівника Управління СБУ в АР Крим Кулініча з Сівковичем писало видання Washington Post. Сівкович був керівником осередку сплячих агентів в Україні, до якого входив і Кулініч. За два роки до вторгнення Сівкович дав Кулінічу завдання красти секретні внутрішні документи СБУ. Вони також вступили в змову, щоб сприяти іншому ймовірному російському шпигуну — екс-начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову.