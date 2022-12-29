Зеленський дозволив ввезення генераторів і Starlink без сплати мита й ПДВ

https://racurs.ua/ua/n178321-zelenskyy-dozvolyv-vvezennya-generatoriv-i-starlink-bez-splaty-myta-y-pdv.html

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Закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують мита та ПДВ за ввезення генераторів і Starlink, сьогодні підписав президент Володимир Зеленський.

Про це вказано на сторінках законопроектів на сайті Верховної Ради.

Нормативні акти передбачають ввезення на територію України генераторів, іншого обладнання, Starlink без сплати мита та ПДВ, зокрема для фізичних осіб. Норма діятиме до травня 2023 року. Це стосуватиметься і поштових відправлень.

Також українцям дозволили зберігати до 2 тис. літрів палива без ліцензії. Про великі обсяги необхідно буде повідомити податкову службу за декларативним принципом.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ці проекти законів 13 грудня. За них проголосували 331 та 332 нардепи відповідно.