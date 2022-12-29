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Ракурс
Кадиров розсмішив соцмережі імітацією “відтискання”

Кадиров розсмішив соцмережі імітацією «відтискання» (ВІДЕО)

29 гру 2022, 20:58
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Воєнний злочинець, глава Чечні рамзан кадиров розсмішив соцмережі імітацією відтискання. Свої спортивні успіхи кадиров демонстрував під оплески аудиторії. Пропагандистські ЗМІ росії написали, що кадиров після завершення прямої лінії у студії відтиснувся від підлоги 35 разів і таким чином запевнив аудиторію, що є абсолютно здоровим.





Нагадаємо, кадиров разом із засновником так званої «приватної армії путіна» ПВК «Вагнера» євгеном пригожиним намагаються утвердитися в ролі помітних політичних та військових фігур в росії. Зокрема, вони відкрито критикують керівництво російської армії. Ставленик кремля в Чечні восени неодноразово піддавав критиці генерала олександра лапіна, звинувачуючи його в поразці під Лиманом. А пригожин у грудні підтримав своїх найманців, які у нецензурній формі зажадали від глави генштабу рф валерія герасимова збільшити постачання артилерійських боєприпасів на бахмутський фронт.

Джерело: Ракурс


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