Кадиров розсмішив соцмережі імітацією “відтискання”

https://racurs.ua/ua/n178323-kadyrov-rozsmishyv-socmereji-imitaciieu-vidtyskannya-video.html

Ракурс

Воєнний злочинець, глава Чечні рамзан кадиров розсмішив соцмережі імітацією відтискання. Свої спортивні успіхи кадиров демонстрував під оплески аудиторії. Пропагандистські ЗМІ росії написали, що кадиров після завершення прямої лінії у студії відтиснувся від підлоги 35 разів і таким чином запевнив аудиторію, що є абсолютно здоровим.

Нагадаємо, кадиров разом із засновником так званої «приватної армії путіна» ПВК «Вагнера» євгеном пригожиним намагаються утвердитися в ролі помітних політичних та військових фігур в росії. Зокрема, вони відкрито критикують керівництво російської армії. Ставленик кремля в Чечні восени неодноразово піддавав критиці генерала олександра лапіна, звинувачуючи його в поразці під Лиманом. А пригожин у грудні підтримав своїх найманців, які у нецензурній формі зажадали від глави генштабу рф валерія герасимова збільшити постачання артилерійських боєприпасів на бахмутський фронт.