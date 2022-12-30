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Супутниковий знімок російської авіабази у Енгельсі, фото: The Drive

рф значно зменшила кількість літаків на базі «Енгельс», свідчать супутникові знімки

30 гру 2022, 12:41
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Росіяни перекинули значну кількість бомбардувальників з розташованої в глибині країни авіабази «Енгельс» після неодноразових українських ударів по ній.





Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані виданням The Drive.

Супутниковий знімок російської авіабази у Енгельсі, фото: The Drive

Там, на знімках від 29 грудня присутні 11 бомбардувальників, що менше порівняно з 26 бомбардувальниками, котрі там були 29 листопада.

Крім того, сліди недавнього снігопаду у Енгельсі на знімках також свідчать про бездіяльність деяких літаків:

  • у той час як п’ять Ту-95 помітно очищаються від льоду та припарковані на очищених майданчиках і руліжних доріжках, чотири інших залишаються вкритими снігом;
  • два бомбардувальники Ту-160, що залишилися, також здаються вкритими снігом, хоча принаймні один з них має ознаки того, що його перон очищений від снігу, можливо, щоб забезпечити безпечний доступ до руліжних доріжок.

Жодних явних пошкоджень не спостерігається після ймовірних українських атак по базі 26 та 29 грудня, але, зменшуючи присутність літаків і встановлюючи нові захисні бар'єри, росія, схоже, намагається пом’якшити постійну загрозу для своїх бомбардувальників, розміщених на базі, — зазначають аналітики видання.

Супутниковий знімок російської авіабази у Енгельсі, фото: The Drive

Джерело: The Drive

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