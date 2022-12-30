У Санкт-Петербурзі загорівся нафтовий танкер «Арктика», фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n178340-naftovyy-tanker-zagorivsya-u-sankt-peterburzi-video.html

Ракурс

У росії в Кронштадті (місто-порт, яке є внутрішньоміським муніципальним утворенням Санкт-Петербурга) загорівся пришвартований нафтовий танкер «Арктика».

Дим над ним очевидці помітили сьогодні, 30 грудня, вдень. Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Пожежу вже підтвердила російська влада. Так, виконувач обов’язків голови Кронштадтського району Андрій Кононов повідомив, що організовано оперативний штаб, проте заявив, що коментувати її «не уповноважений».

За інформацією російських ЗМІ, загорілися каюти, котрі мають загальну площу 20 кв. м, пожежі присвоєно другий ранг складності.

Відомостей про жертв чи постраждалих наразі немає.