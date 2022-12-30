Через обстріл пошкоджено резервну ЛЕП, що забезпечує Запорізьку АЕС - МАГАТЕ

https://racurs.ua/ua/n178358-cherez-obstril-poshkodjeno-rezervnu-lep-scho-zabezpechuie-zaporizku-aes.html

Ракурс

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що внаслідок обстрілу в четвер увечері було пошкоджено резервну лінію електропередач, що забезпечує енергією Запорізьку атомну електростанцію.

На ЗАЕС не працює жоден з шести енергоблоків, але їй постійно потрібна електроенергія для охолодження реакторів та інших функцій ядерної безпеки. Зараз вона отримує електроенергію через єдину ЛЕП, що залишилася, 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська.

У заяві, розміщеній на сайті МАГАТЕ, сказано, що цей інцидент свідчить про ризик забезпечення станції електрикою.

Агентство нагадує, що всі шість реакторів на ЗАЕС залишаються заглушеними, а станція отримує електрику, необхідну для охолодження і систем безпеки, по єдиній лінії, що залишилася неушкодженою, потужністю 750 кіловольтів. До війни таких ліній було чотири.

Згідно із заявою МАГАТЕ, у четвер було від'єднано резервну лінію під назвою «Феросплавна 1» потужністю 330 кіловольтів.

Як зазначив глава агентства Рафаель Гроссі, вона була «останньою працюючою резервною лінією ЗАЕС, і вкрай важливо відновити її якнайшвидше». Він додав, що «будь-які військові дії, які потенційно несуть небезпеку для ядерної безпеки та цілісності українських атомних електростанцій, повинні бути негайно припинені».

Хоча найбільша атомна електростанція Європи не обстрілювалася з минулого місяця, експерти МАГАТЕ повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи, які, ймовірно, пролунали на відстані кілька сотень метрів від об'єкта, що в районі водного каналу, що сполучає сусідню Запорізьку теплоелектростанцію з річкою Дніпро, — пише МАГАТЕ.

Агентство також повідомляє, що три інші українські АЕС відновлюють потужність після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури країни в четвер.

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку березня. Вона періодично зазнає обстрілів московитів, у яких російські окупанти звинувачують Україну.